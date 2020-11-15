دراسة مشروع قانون حذف 4 أصفار من العملة الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن ذلك عضو اللجنة البرلمانية الاقتصادية محسن عليزادة في تصريح صحفي، واضاف: تمت الموافقة بالفعل على مشروع قانون حذف 4 أصفار من العملة الوطنية من قبل مجلس الشورى الاسلامي، لكن مجلس صيانة الدستور اعترض على مشروع القانون وأعيد إلى مجلس الشورى.

ومضى قائلا: تم تقديم مشروع القانون إلى اللجنة الاقتصادية للنظر فيه ، ومن المقرر أخيرًا أن يتم النظر فيه في جلسة اليوم الأحد للجنة الاقتصادية البرلمانية.

يذكر انه تمت الموافقة على مشروع قانون حذف 4 أصفار من العملة الوطنية الايرانية من قبل مجلس الشورى الاسلامي في 4 مايو/ايار الماضي، لكن مجلس صيانة الدستور اعترض عليه واعيد الى مجلس الشورى.