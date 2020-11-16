ترامب يؤكد فوزه في الانتخابات مجددا رغم أن النتائج الرسمية لا تزال معلقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال ترامب في تغريدة مقتضبة: "لقد فزت في الانتخابات!"، مع دفع إدارة تويتر إلى وضع علامة على التغريدة بإشعار مكتوب باللون الأزرق "المصادر الرسمية وصفت هذه الانتخابات بشكل مختلف".

في سياق متصل، قال ترامب، إنه سيتم رفع قضايا كبيرة "تظهر عدم دستورية الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وسنقدم الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة".

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "هناك العديد من القضايا المرفوعة في جميع أنحاء البلاد ليست قضايانا، بل قضايا الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات مروعة في الانتخابات".

ومنع قرار إدارة الخدمات العامة، بعدم الاعتراف بفوز بايدن، الرئيس المنتخب وفريقه من التواصل مع الجهات الحكومية والحصول على التمويل اللازم عادة للإدارة القادمة لضمان انتقال سلس.

من جانبه، قال رون كلاين، الذي ينوي جو بايدن تعيينه رئيسا لموظفي البيت الأبيض، إن تغريدة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لا تؤثر على الوضع بأي شكل من الأشكال.

وأعلن جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد"، بينما لم يعترف ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

المصدر: وكالات