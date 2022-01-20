نادي الغرافة القطري يُبرم صفقة إيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لم يعلن نادي الغرافة عن مدة التعاقد مع الإيراني سعيد عزت الله، واكتفى بالاشارة إلى التعاقد الرسمي مع اللاعب.

ومن المتوقع أن يحلّ سعيد عزت الله في قائمة الغرافة بدلا من المحترف العُماني محمد المسلمي الذي لم يظهر بالشكل المطلوب، بسبب الإصابات المتكرّرة التي تعرض لها، بجانب عن أن عقده سينتهي مع نهاية شهر كانون الثانى/يناير الحالي.

ويبلغ المحترف الإيراني الجديد بصفوف الغرافة 25 عاما، ويجيد أداء أدواره في الملعب كلاعب وسط محوري، فضلًا عن إجادته إحراز الأهداف.

ويشار إلى أن أم صلال حقق الفوز على الغرافة بنتيجة (3/1) في المباراة التي أٌقيمت بينهما ستاد ثاني بن جاسم بالغرافة، في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري.

ويمتلك الغرافة بقيادة مديره الفني الإيطالي أندريا ستراماتشوني، 23 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري./انتهى/