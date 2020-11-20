تسجيل 479 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كما اعلنت لاري، عن تسجيل 13 ألفا و260 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 828 الفا و377 شخصا.

وأضافت أن ثلاثة آلاف و44 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 5 آلاف و756 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وأشارت الى أنه يتم استقبال البلازما من المتبرعين، في مراكز نقل الدم في 25 محافظة في البلاد موضحة، أن استخدام دم المتعافين من كورونا يعد من أكثر طرق العلاج فاعلية للمصابين بالفيروس عند بداية الإصابة، ويحول دون تدهور حالة المريض الصحية.