خلال الـ24 ساعة الماضية.. تسجيل 183 حالة وفاة و3097 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سادات لاري أضافت أن 28 محافظة إيرانية تصنف ضمن المناطق الحمراء أو الصفراء من حيث عدد الإصابات بالفيروس في البلاد.

وفي تصريح صحافي أدلت به اليوم الأحد، أوضحت لاري أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 3097 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأحد 422 الفا و140شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 359 الفا و570 شخصا لغاية الآن.

وأشارت الى أن 1,272 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

ولفتت الى أن 3,898 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد يمرون بأوضاع حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 3 ملايين و746 الفا و629 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.