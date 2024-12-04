واشنطن تمددت إعفاء العراق من الحظر لشراء الكهرباء من إيران لمدة 120 يوما

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح متحدث باسم الخارجية الأميركية "فيدانت باتل"، أن امريكا قد مددت الإعفاء لمدة 120 يومًا للعراق، مما يتيح له استيراد الكهرباء من إيران.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي تسعى فيه العراق إلى زيادة قدراتها على توليد الكهرباء محليًا.

وتابع : في السابع من نوفمبر، قمنا بتمديد الإعفاء الكهربائي للعراق للمرة الـ 23 منذ عام 2018 لمدة 120 يومًا، مما يسمح له بمواصلة سداد تكاليف استيراد الكهرباء من إيران؛ على حد تعبير المسؤول الامريكي.