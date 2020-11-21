مستعمرة الامارات تفتح اسواقها لکیان العدو المالیة

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليم الصهیوني بهدف تطوير والترويج لابتكارات التكنولوجيا المالية وبيئات العمل وتعزيز الفرص ضمن السوقين التي من شأنها دعم التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية وربط اقتصاد الإمارات و اقتصاد المحتل.