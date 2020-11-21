ظريف يهنئ نظيره الافغاني ويدعو لمواصلة التعاون الثنائي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف هنأ في اتصال هاتفي محمد حنيف اتمر لانتخابه وزيراً للخارجية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم السبت، هنأ ظريف بانتخاب حنيف اتمر بمنصب وزير الخارجية بحصوله على ثقة مجلس النواب الافغاني، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لمواصلة التعاون الثنائي مع نظيره الافغاني.

من جانبه وجّه وزير الخارجية الافغاني الشكر والتقدير لوزير الخارجية الايراني لتنهئته له بتوليه هذا المنصب، مؤكدا عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات.

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