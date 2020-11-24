الاتحاد الآسيوي يستعين بالاطباء الايرانيين في دوري الأبطال

وأفادت وكالة مهلا للأنباء، ان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن انضمام 4 طبيبات للعمل خلال منافسات منطقة الشرق في دوري أبطال آسيا، والتي تستضيف مبارياتها العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، أن الطبيبة زهرة حراتيان وبهار حسنميراي من إيران وجانيس آن فيجيروا إسبينو من الفلبين وليسيل جريتشيما، انضممن للعمل في المسابقة الآسيوية.

وأضاف الموقع أن الطبيبات الأربعة أصبحن أول سيدات يتم تعيينهن في مسابقة آسيوية للرجال، وذلك ضمن طاقم طبي يضم تسعة أطباء من بينهم ضباط مراقبة المنشطات والذين يعملون لضمان سلامة اللاعبين والمسؤولين.

وشهد الموسم الماضي تعيين طاقم حكام نسائي ياباني مكون من يوشيميا ماشيتا، وماكوتو بوزونو، ونعومي تيشيروجي، لقيادة مباراة بين فريقي يانجون يونايتد من ميانمار، وضيفه ناجورد الكمبودي، في إطار الجولة السادسة من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لدول شرق آسيا.

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