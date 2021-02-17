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١٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:٢٧ م

بحسب الصحيفة السعودية:

المملكة العربية السعودية تستضيف تصفيات كأس العالم 2022

المملكة العربية السعودية تستضيف تصفيات كأس العالم 2022

زعمت صحيفة سعودية أن بلادها ستستضيف تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 ضمن المجموعة الرابعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن صحيفة " الرياضضية " السعودية ، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يخطط لاستضافة كأس العالم الرابع في عام 2022 وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2023 لمغادرة السعودية. ونوقشت القضية في اجتماع لجنة منافسات الاتحاد الآسيوي أمس ، ومن المقرر أن تقام مباريات المجموعة في يونيو.

وتضم المجموعة الرابعة أوزبكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة والمملكة العربية السعودية.

وصرحت أن خيار اللعب في مارس مفتوح لبعض المجموعات ، بشرط أن يتفق الفريقان على مكان المباراة مع اتباع بروتوكولات صحية صارمة.

تختتم لجنة بطولة آسيا اليوم اجتماعاتها بشأن تصفيات كأس العالم ، ثم تستعرض بطولات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وبحسب مراسل مهر ، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم ، أمس ، أنه قدم طلبًا إلى الاتحاد الآسيوي لاستضافة مباريات المجموعة الثالثة بشكل مركزي.

/انتهی/

رمز الخبر 1911975

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