المملكة العربية السعودية تستضيف تصفيات كأس العالم 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن صحيفة " الرياضضية " السعودية ، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يخطط لاستضافة كأس العالم الرابع في عام 2022 وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2023 لمغادرة السعودية. ونوقشت القضية في اجتماع لجنة منافسات الاتحاد الآسيوي أمس ، ومن المقرر أن تقام مباريات المجموعة في يونيو.

وتضم المجموعة الرابعة أوزبكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة والمملكة العربية السعودية.

وصرحت أن خيار اللعب في مارس مفتوح لبعض المجموعات ، بشرط أن يتفق الفريقان على مكان المباراة مع اتباع بروتوكولات صحية صارمة.

تختتم لجنة بطولة آسيا اليوم اجتماعاتها بشأن تصفيات كأس العالم ، ثم تستعرض بطولات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وبحسب مراسل مهر ، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم ، أمس ، أنه قدم طلبًا إلى الاتحاد الآسيوي لاستضافة مباريات المجموعة الثالثة بشكل مركزي.

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