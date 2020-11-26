قائد الثورة: قوات التعبئة تشكل ثروة كبيرة وكنزا قيما من الله للشعب الإيراني / وفاة 469 بكورونا

عملية تبادل جاسوسة صهيونية مع ثلاثة رجال أعمال إيرانيين

تم اجراء عملية تبادل لناشط اقتصادي ومواطنان إيرانيان معتقلان في الخارج بتهم ملفقة وتم الافراج عنهم مقابل اطلاق سراح جاسوسة مزدوجة الجنسية تعمل لحساب الكيان الصهيوني.

هذا وقد سافرت كايلي ذات ال 31 عاماً إلى جميع البلدان المهمة في منطقة غرب آسيا بما في ذلك إيران، مصر، سوريا، العراق، البحرين، الكويت وغيرها، وقد حضرت خلال هذه الرحلات في العديد من المحافل العلمية والدينية وكانت على اتصال مع الشخصيات الثقافية والدينية في هذه البلدان...

76 أستاذ من جامعة "طهران" من بين 2% من العلماء الأفضل عالمياً

حصل 76 عضو من أعضاء الهيئة العلمية لجامعة طهران على مرتبة بين 2% من العلماء الأفضل عالمياً.

وفادت وكالة مِهر للأنباء نقلاً عن جامعة طهران، انه و بناءً على آخر تحديث لقاعدة بيانات مؤلفي المقالات العلمية وإستناداً على المعايير القياسية، كان 76 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طهران من بين أفضل 2٪ من العلماء في العالم ، بما في ذلك 31 من أعضاء هيئة التدريس في الكليات التقنية بجامعة طهران.

وتقوم قاعدة بيانات Scopus الدولية بتحديد أفضل العلماء في العالم من خلال تقييم أكبر عدد من المقالات المؤلفة والاستشهادات البحثية.

ووفقاً للقوائم، يوجد 433 باحثًا من جميع أنحاء إيران في قائمة 2٪ من أفضل العلماء، منهم 76 باحثًا من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة طهران...

الصحة الإيرانية: وفاة 469 وإصابة نحو 14 ألف شخص بفيروس كورونا غضون الــ 24 الماضية

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاحد 894 الف و385 شخصا و بوفاة 469 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 46 الفا و 207 شخصا.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 625 الاف و 606 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 469 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 46 الفا و 207 شخصا...

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