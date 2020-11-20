وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مؤتمر نهج الشهیدین الدولي الأول للشعر العربي يتمركز حول محاور منها "الدفاع عن المظلوم محاربة الإستكبار(الغطرسة)"، "محو الباطل الملحمة و التضحية في محور المقاومة"، والمحور الخاص: ثأر الشهيدين الحاج قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس.

كما نوه المؤتمر إلى أنه "يمكن إرسال المشاركة بالشعر العمودي و الحر و قصيدة النثرية (باللغة الدارجة و الفصحى)، ونهاية استلام القصائد حتى آخر شهر نوفمبر ٢٠٢٠(۲۰ شهر آذر ١٣٩٩)، وإرسال المشاركات من خلال الوات ساب أو التلجرام عبر رقم: +٩٨٩٠٥٨٢١٥٠٦١ الجوايز: اهداء درع المقاومة و شهادة تقديرية و جوائز نفديك للقصائد المتفوقة".

كما ستقام أماسي شعرية في ايران و لبنان و سورية و باكستان و دول أخرى عبر الفضاء الإفتراضي و قنوات التلفزيون و أماسي حضوريه(مع الإلتزام بالوقايات الصحية و التباعد الإجتماعي).

وسيقام حفل الختام للشعر العربي بسوريا- دمشق في شهر ديسامبر٢٠٢٠(شهر دي ١٣٩٩)، وحفل الختام لجميع اللغات في طهران بالنصف الثاني من شهر دي ١٣٩٩(يناير ٢٠٢١)./انتهى/