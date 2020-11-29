الاميركان والصهاينة في الوقت الحاضر خير مثال للسفّاك الأموي "يزيد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وخلال حضوره في "معراج الشهداء" بطهران مساء السبت لتوديع جثمان الشهيد فخري زادة، قال آية الله رئيسي في لقائه اسرة الشهيد الكريمة: ان الشهيد فخري زادة تحرك بالعلم والمعرفة في مسار انتاج القدرة والامن للبلاد.

ووصف رئيس السلطة القضائية، الاميركيين والصهاينة بانهم يزيديو العصر ، واعتبر ان دليل غضبهم من الشهيد فخري زادة هو انه عمل على انتاج القدرة لايران الاسلامية والمنطقة.

واعتبر ايران القوية بانها تبلورت باليد المقتدرة لقادة من امثال الشهيد فخري زادة واضاف: ان الشهيد فخري زادة هو فخر للشعب الايراني وشعوب المنطقة وجميع علماء العالم الاسلامي.

واضاف: ان الذين اغتالوا الشهيد فخري زادة هم معارضون للعلم والمعرفة ولا يتحملون رؤية ايران الاسلامية المقتدرة.

واكد آية الله رئيسي انه ببركة الدماء الطاهرة للشهيد فخري زادة سوف لن تتوقف حركة العلم والتكنولوجيا والتقدم في البلاد بل ان امثال الشهيد فخري زادة هم في الطريق وسيقضّون مضاجع العدو./انتهى/