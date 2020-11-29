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٢٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:١٤ ص

وسائل إعلام:

سفارات العدو الصهیوني في الخارج في حالة تأهب قصوى بعد اغتيال "محسن فخري زادة"

سفارات العدو الصهیوني في الخارج في حالة تأهب قصوى بعد اغتيال "محسن فخري زادة"

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم رفعت مستوى التأهب الأمني، على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، في طهران.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن القناة الـ12 الصهیونیة اکدت يوم السبت أن سفارات الدولة العبرية في العالم في مستوى التأهب الأمني (الحالة القصوى)، تحسبا لانتقام محتمل من عملية اغتيال محسن زاده، التي حمّلت السلطات الإيرانية تل أبيب المسؤولية عنها.

كما أشارت القناة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في الجاليات اليهودية بمختلف الدول.

وأصبح محسن فخري زاده، الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج طهران النووي، خامس عالم نووي إيراني تم اغتياله منذ عام 2010، وألقت سلطات الجمهورية الإسلامية على کیان العدو اللوم في عمليات الاغتيال هذه./انتهی/

رمز الخبر 1909745

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