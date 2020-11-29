سفارات العدو الصهیوني في الخارج في حالة تأهب قصوى بعد اغتيال "محسن فخري زادة"

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن القناة الـ12 الصهیونیة اکدت يوم السبت أن سفارات الدولة العبرية في العالم في مستوى التأهب الأمني (الحالة القصوى)، تحسبا لانتقام محتمل من عملية اغتيال محسن زاده، التي حمّلت السلطات الإيرانية تل أبيب المسؤولية عنها.

كما أشارت القناة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في الجاليات اليهودية بمختلف الدول.

وأصبح محسن فخري زاده، الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج طهران النووي، خامس عالم نووي إيراني تم اغتياله منذ عام 2010، وألقت سلطات الجمهورية الإسلامية على کیان العدو اللوم في عمليات الاغتيال هذه./انتهی/