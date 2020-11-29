محمد علي الحوثي يعزي الجمهورية الاسلامية وأسرة الشهيد فخري زاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب الحوثي في تغريدة له على تويتر: "نتقدم بأحر التعازي لأسرة الشهيد البروفيسور ‌فخري زاده المتخصص في المجال النووي، كما نتقدم بها لإيران قيادة وشعبا. إن الاهتمام بكوادر الأمة العربية والإسلامية يجعل منها أمة قادرة على النهوض والبناء وهي مسؤلية جماعية بين الشعوب والأنظمة وبقدر الالم لأي شعب تتكون النهضة والوعي".

وكان المكتب السياسي لحركة أنصارالله، تقدم الجمعة، بـ"التعزية للجمهورية الإسلامية في إيران باستشهاد العالم النووي محسن فخري زاده الذي تعرض لجريمة اغتيال".

وأدانت حركة أنصارالله جريمة الاغتيال، وأكدت في بيان "حق طهران في الرد على كل من دبر ونفذ الجريمة"، مشددة على أن "جرائم اغتيال علماء كبار بحجم فخري زاده تندرج ضمن مساعي إفقاد الأمة خبرات علمية يريدها الأعداء حكراً عليهم، وسيفشلون".

من جانبه، قدم وزير الخارجية اليمني "هشام شرف"، التعازي لنظيره الايراني"محمد جواد ظريف"، في استشهاد العالم النووي الايراني الدكتور "محسن فخري زاده" الذي اغتالته قوى العدوان في عملية إرهابية./انتهى/