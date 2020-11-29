  1. الاقلیمیة
٢٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٩ م

محمد علي الحوثي يعزي الجمهورية الاسلامية وأسرة الشهيد فخري زاده

محمد علي الحوثي يعزي الجمهورية الاسلامية وأسرة الشهيد فخري زاده

قدم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، واجب العزاء الى اسرة العالم النووي الايراني الشهيد "فخري زاده"، والى قادة الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب الحوثي في تغريدة له على تويتر: "نتقدم بأحر التعازي لأسرة الشهيد البروفيسور ‌فخري زاده المتخصص في المجال النووي، كما نتقدم بها لإيران قيادة وشعبا. إن الاهتمام بكوادر الأمة العربية والإسلامية يجعل منها أمة قادرة على النهوض والبناء وهي مسؤلية جماعية بين الشعوب والأنظمة وبقدر الالم لأي شعب تتكون النهضة والوعي".

محمد علي الحوثي يعزي الجمهورية الاسلامية وأسرة الشهيد فخري زاده

وكان المكتب السياسي لحركة أنصارالله، تقدم الجمعة، بـ"التعزية للجمهورية الإسلامية في إيران باستشهاد العالم النووي محسن فخري زاده الذي تعرض لجريمة اغتيال".

وأدانت حركة أنصارالله جريمة الاغتيال، وأكدت في بيان "حق طهران في الرد على كل من دبر ونفذ الجريمة"، مشددة على أن "جرائم اغتيال علماء كبار بحجم فخري زاده تندرج ضمن مساعي إفقاد الأمة خبرات علمية يريدها الأعداء حكراً عليهم، وسيفشلون".

من جانبه، قدم وزير الخارجية اليمني "هشام شرف"، التعازي لنظيره الايراني"محمد جواد ظريف"، في استشهاد العالم النووي الايراني الدكتور "محسن فخري زاده" الذي اغتالته قوى العدوان في عملية إرهابية./انتهى/

رمز الخبر 1909750

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 12 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي