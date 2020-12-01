الدول الغربية لم تف بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، قال "ان الجمهورية الاسلامية التزمت وأوفت بتعهداتها للغرب بالنسبة الى الاتفاق النووي، لكن الدول الغربية لم تف بالتزاماتها".

واكد قاليباف في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الشورى بعد المصادقة على المشروع الاساسي للمبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الايراني.

وصرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي بأن المجلس اكد ان مبادرة المجلس تتيح الفرصة اما الغربيين للوفاء بالتزاماتهم تجاه ايران، ويجب عليهم استغلالها بشكل جيد.

وقال ان البرلمان الايراني صوّب قرار اكد فيه ان الجمهورية الاسلامية غير ملزمة بالالتزام بالاتفاق النووي في حال عدم التزام مجموعة 4 + 1 بكامل تعهداتها تجاه ايران بما في ذلك التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.

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