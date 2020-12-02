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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:١٣ م

وزارة الصحة:

الاصابات بفیروس کورونا بلغت 989572 شخصا الی الیوم

الاصابات بفیروس کورونا بلغت 989572 شخصا الی الیوم

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنين 989 الفا و572شخصا و بوفاة 362 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 48 الفا و990 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل  13الفا و 621 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 989 الفا و572شخصا و 5828 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 678 الفا و54شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 362 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 48 الفا و 990 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 212 الفا و 694 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1909852

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