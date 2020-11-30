الكشف عن أفلام قسم "كورونا" في مهرجان سينما الحقيقة الـ14

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن هذا القسم بحسب العلاقات العامة للمهرجان الذي ينعقد في ايران كل عام بشكل تنافسي، ,وتُعرض الأفلام الوثائقية التي يتم إنتاجها حول أزمة كورونا وتبعاتها المختلفة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ليتم بعد ذلك تحكيمها وتقديم جوائز لأفضلها.

والأفلام المختارة لهذا القسم هي:

1) A_B_C_D / محسن خان‌جهاني

2) الفجر هنالك / محسن جهاني، هاشم مسعودي

3) دراسات الحجر الصحي/ فرشاد فدائیان [خارج المسابقة]

4) بلاغردون / حسین علی مددی

5) البلوك 65 / سیدوحید حسینی نامی

6) مليئة بالورود / سعید فرجی

7) كالفراش / محمدجعفر باقری‌نیا

8) بسقله / مجید شیدا

9) ضيق الناي / جواد یقموری، مهدی امینی

10) جامون / آرمان قلی‌پور دشتکی

11) قصة الأيدي الصغيرة / مهدیه سادات‌محور

12) غير دائم / مجید فرجی

13) قصة الجهاد / میلاد امینی موحد

14) حلم بوبك / رضا سورانی

15) سمفونية الماسك / مسعود بابایی

16) مناوبة ليلية / محمدحسین همتی‌نجاد، محسن فضلی

17) طبيب يدور / مهدی زاغیان، صادق روحی

18) عملية خاصة / حجت‌الله عدالت‌بناه

19) الحجر المنزلي / بیام میرتبریزیان

20) القطعة 19 / مسعود دهنوی

21) المدافعون / فرهاد آیت‌اللهی

22) الموجة الأولى/ زهرا مسلمی‌پور

23) الجائحة/ کوروش عسكری

24) لاهث / علی کرمی

25) عندما يعمّ اللطف/ علیرضا باغشنی

جدير بالذكر أن قسم "كورونا" الخاص بمهرجان سينما الحقيقة للافلام الوثائقي ينعقد بالتعاون مع ظاهرة "أحداث- كورونا" التابعة لمنظمة الصحّة الايرانية.

وتتوزع جوائز مهرجان سينما الحقيقة في قسم كورونا على الشكل التالي:

الجائزة الاولى: تمثال، لوح تقدير ومبلغ 200 مليون ريال (الدولار يعادل 247 ألف ريال)

الجائزة الثانية: تمثال، لوح تقدير ومبلغ 160 مليون ريال

الجائزة الثالثة: تمثال، لوح تقدير ومبلغ 160 مليون ريال

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: تمثال، لوح تقدير ومبلغ 180 مليون ريال\

تُقام النسخة الرابعة عشر من مهرجان سينما الحقيقة الدولي المخصّص للأفلام الوثائقية في الفترة من 8 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم في العاصمة الايرانية طهران؛ بإدارة "محمد حميدي مقدم" عبر الفضاء الافتراضي ومن دون جمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا.

/انتهی/