تسجیل 382 حالة وفاة و13 الفا و881 إصابة جديدة بفیروس کورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13 الفا و 881 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 975 الفا و951شخصا و 5840 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 677 الفا و963 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 382 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 48 الفا و 628 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 168 الفا و 637 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/