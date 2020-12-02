مسيرة الازهار في الجمهورية الاسلامية لن تتوقف باغتيال علمائنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نجل الشهيد محسن فخري زاده، انه كلما زادت وتيرة الاغتيالات بحق العلماء الايرانيين، سيزداد العلماء عزيمة لتحقيق المزيد من الانجازات العلمية، وبما يؤكد انه لا يمكن ايقاف مسيرة التقدم والازدهار او اقصائها في البلاد.

واكد حامد فخري زاده، اليوم الاربعاء، في مؤتمر صحفي على هامش مراسم تأبين والده الشهيد محسن فخري زاده في مدينة دماوند (شرقي العاصمة طهران)، ان الشهيد فخري زاده خطّ دربه نحو الرقي والشموخ في الجمهورية الاسلامية.

وتطلع نجل العالم الايراني الشهيد، بان تسهم واقعة استشهاد والده في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار، وافشال محاولات التيارات والجهات التي تقف امامها وتسعى لعرقلة هذا المسار.

وتابع، قائلا : ينبغي على الاعداء ان يتفهموا، بان يقومون به من جرائم واغتيالات، يدل على ضعفهم، وان استمرارهم على هذا النهج الارهابي لن يثني ايران وشعبها عن مواصلة المضي نحو التقدم والرقي.

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