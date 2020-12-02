مجلس الشورى الإسلامي يبلّغ الحكومة بقانون إجراء رفع الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" أبلغ الحكومة بقانون الاجراء الإستراتيجي لرفع الحظر والدفاع عن حقوق الشعب الايراني.

وجاء الإبلاغ عقب الاعلان عن مصادقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قرار الاجراء الستراتيجي لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور "عباسعلي كدخدائي"، مصادقة المجلس على مشروع القرار هذا خلال اجتماعه المسائي اليوم الاربعاء.

واوضح كدخدائي، ان مجلس صيانة الدستور كان قد قرر اعادة القرار الى البرلمان خلال اجتماعه الصباحي اليوم، وذلك نظرا للملاحظات التي ابداها حول البند السادس منه، وقام البرلمان بعد تعديله بإحالة المشروع من جديد الى المجلس لغرض التصديق.

وتابع : ان مجلس صيانة الدستور اعتبر خلال اجتماعه المسائي اليوم، بان مشروع القرار الصادر عن البرلمان بصفة عاجلة جداً حول الاجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر، لا يتعارض مع الشريعة والدستور، لذلك صادق علي هذا المشروع.

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