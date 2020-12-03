وزارة الأمن توصّلت لهوية أشخاص على ارتباط باغتيال العالم فخري زاده/ تسجيل 989572 اصابة بكورونا

روحاني: أي إدارة أميركية مقبلة ستضطر للانصياع لإيران/ سيكون الوضع مختلفًا العام المقبل

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه سيكون الوضع مختلفًا العام المقبل، معلّلاً أن "ترامب فشل في سياساته الخاطئة، وكل إدارة تتقلد الحكم في البيت الأبيض بسبب فشل ممارسة "الضغوط القصوى"، فلا بدّ أن تنصاع وتمتثل لاستراتيجيات إيران".

وتابع الرئيس قائلا: "لكن في نفس الوقت نعتقد أنه مع فشل سياسات ممارسة الضغوط القصوى، فسيكون الوضع مختلفًا العام المقبل. لأن ترامب فشل في سياساته الخاطئة، ولكن كل إدارة ستصل إلى السلطة، وبسبب فشل هذه الضغوط، فلا بدّ أن تنصاع وتمتثل لاستراتيجيات إيران"...

غريب آبادي: ندعو إلى إجماع عالمي ضد الإجراءات القسرية أحادية الجانب

دعا السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، المجتمع الدولي إلى بناء توافق في الآراء ضد الإجراءات القسرية الأحادية، خلال في ندوة دبلوماسية عقدت اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الإجراءات القسرية أحادية الجانب في إطار كورونا"،

وأكد، ان الإجراءات اللاإنسانية تؤثر بصورة جدية على صحة المواطنين الإيرانيين وحياتهم وشعوب الدول الأخرى بالعالم.

مجلس الشورى الإسلامي يبلّغ الحكومة بقانون إجراء رفع الحظر

أبلغ رئيس مجلس الشورى الاسلامي، حكومة البلاد بقانون الاجراء الإستراتيجي لرفع الحظر والدفاع عن حقوق الشعب الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" أبلغ الحكومة بقانون الاجراء الإستراتيجي لرفع الحظر والدفاع عن حقوق الشعب الايراني.

وجاء الإبلاغ عقب الاعلان عن مصادقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قرار الاجراء الستراتيجي لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني..

تسجيل 989572 إصابة جديدة بفايروس كورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنين 989 الفا و572شخصا و بوفاة 362 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 48 الفا و990 شخصا.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 678 الفا و54شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 362 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 48 الفا و 990 شخصا...

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