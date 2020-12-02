الرئيس العراقي يدين اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء، دان اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، وأكد ضرورة حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء في بيان رئاسي، أن "صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الجارين، وكذلك تم بحث آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية".

وأكد الرئيس العراقي رفضه كافة أعمال العنف والاعتداءات التي تطال أمن الدول وسلامة مواطنيها مهما كانت دوافعها، واعرب عن إدانته لـ"جريمة" اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده.

وقال ان العراق ينطلق من إيمانه المطلق في رفض أعمال العنف والتوترات التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم بقوة التكاتف والتعاون الإقليمي والدولي من أجل إرساء السلام وترسيخ الاستقرار لبلدان وشعوب المنطقة.

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