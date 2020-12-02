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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٣٤ م

رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: اغتيال فخري زادة ارهاب دولة

رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: اغتيال فخري زادة ارهاب دولة

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي كنستانتين كاساتشوف اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده مثالا لارهاب الدولة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي كنستانتين كاساتشوف، اعتبر اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده مثالا لارهاب الدولة.

وقال كاساتشوف خلال لقائه السفير الايراني في روسيا اليوم الاربعاء: لتبدأ طهران تحقيقاتها لاثبات تدخل قوى اجنبية في حادثة اغتيال محسن فخري زادة.

وتباحث جلالي وكاساتشوف في هذا اللقاء حول اوضاع المنطقة بعد اغتيال العالم الايراني الشهيد فخري زادة.

وعزى رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي الشعب الايراني بحادث اغتيال فخري زادة، معتبرا ذلك مثالا لارهاب الدولة ومن المرجح كثيرا جدا ان يكون منظما من خارج ايران.

وجرى خلال اللقاء ايضا البحث حول آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا.

رمز الخبر 1909878

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