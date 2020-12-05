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٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٩:٢٥ ص

موسكو تنتقد تسريب الوكالة الدولية لمعلومات سرية عن برنامج ايران النووي

موسكو تنتقد تسريب الوكالة الدولية لمعلومات سرية عن برنامج ايران النووي

قال مندوب روسيا في المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل اوليانوف ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بتسريب معلومات سرية حول البرنامج النووي الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ورد في تغريدة لمیخائیل اولیانوف على حسابه الشخصي في موقع تويتر: ان تقريرا سريا آخر للوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرب الى وسائل الاعلام قبل ان يطلع عليه اعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية.

وكان السفير الايراني قد اقترح، في تغريدة أوردها على حسابه الشخصي في موقع تويتر، تعزيز آليات الاحتفاظ بسرية المعلومات.

وكتب السفير كاظم غريب آبادي: ان التقرير السري الذي اطلعت عليه الوكالة الدولية والذي ضمنته رسالة سرية وجهتها ايران للوكالة الدولية، قد تسرب لوسائل الاعلام قبل أن يطلع عليه أعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية.

ولفت الى ان الوكالة لاتضطلع بمسؤولية التطورات الناجزة فحسب بل ينبغي ان تضمن الحفاظ على سرية المعلومات للبلدان المضيفة ايضا./انتهى/

رمز الخبر 1909905

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