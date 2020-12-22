موسكو تستدعي کل من سفراء ألمانیا وفرنسا والسوید

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن رویترز وحسب الخارجية الروسیة ستصدر قائمة سوداء بشخصيات أوروبية متورطة في الدعوة وفي فرض العقوبات على روسيا.

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع مع نفالني.

وسلمت إلى دبلوماسيي ألمانيا وفرنسا والسويد وكذلك بعثة الاتحاد الأوروبي مذكرة تفيد بتوسيع "القائمة السواء الروسية".

وتعتبر موسكو العقوبات الأوروبية ضد روسيا بشأن الوضع مع نافالني غير مقبولة، وستلقى الأعمال غير الودية من قبل الغرب الرد المناسب.

وستوسع موسكو قائمة الرد لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يحظر عليهم دخول الأراضي الروسية.

وأفيد بأن "القائمة السوداء" الجديدة تشمل المتورطين في تصعيد نشاط العقوبات ضد روسيا في إطار الاتحاد الأوروبي.

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