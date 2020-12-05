لا يمكن عقد الآمال على لقاح كورونا/ التغييرات الجينية التي تطرأ على الفيروس مجهولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الرئيس روحاني اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: ان وزارة الصحة اعلنت لنا بان القيود المفروضة اثمرت عن نتائج جيدة ونامل في ظل تعاون المواطنين ان نشهد ظروفا افضل.

واكد بانه لو لم تكن القيود المفروضة خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة لكنا قد واجهنا مشاكل كثيرة واضاف: ان الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كانت قد اقتربت من 500 حالة يوميا الا انها تراجعت الان الى نطاق 300 حالة ولكن في حال عدم الالتزام بالتوصيات سنعود الى الظروف الصعبة مرة اخرى.

واكد بانه لا يمكننا عقد الامل على اللقاح لاننا لا نعلم النتيجة الحاصلة ولا نعرف التغييرات الجينية على الفيروس علما بانه لا يوجد لقاح مؤثر مائة بالمائة واضاف: ان مسؤوليتنا هي التزام جميع البروتوكولات الصحية ولقد اكدت مرارا بان عدد اختبارات الكشف عن المرض يجب ان تصل الى 100 الف يوميا ويجب التصدي بحزم لمن يخرق الحجر الصحي.

واكد ضرورة مواصلة الالتزام بالبروتوكولات الصحية خاصة من جانب المسؤولين واشار الى ان هنالك الان 7 مدن فوق الحالة الحمراء واضاف: ان عدد المدن ذات الحالة الحمراء انخفضت من 160 الى 64 فيما اصبحت 96 مدينة في الحالة البرتقالية.

واوضح بان الحالة في طهران هي الان برتقالية لكنها على حدود الحالة الحمراء وبغية عدم العودة للحالة الحمراء يتوجب على جميع المواطنين والاجهزة التنفيذية العمل بالتوصيات والضوابط من اجل خفض الاصابات والوفيات في العاصمة وكل ارجاء البلاد./انتهى/