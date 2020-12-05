الإتجاه النزولي في تسجیل الاصابات بفیروس کورونا /تسجیل321 حالة وفاة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 12 الفا و 151 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و28 الفا و986شخصا و 5817 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 719 الفا و708 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 321 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 50 الفا و 16 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 342 الفا و 628 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/