إرادة عراقية لتنفيذ الاتفاقية الصينية الا انها مكبلة بقيود أميركية

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المعلومة أن النائب محمد البلداوي رئيس لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية اکد الیوم السبت , وجود إرادة عراقية لتنفيذ الاتفاقية الصينية وإنجاز ميناء الفاو والقناة الجافة الا انها مكبلة بقيود وضغوط أميركية, مشيرا الى انه في حال تنفيذ الاتفاقية مع الصين ومسناء الفاء ستتغير الخارطة الاقتصادية في العالم.



وقال البلداوي ان "تنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية ستنقل العراق الى مستوى عال من البلدان ذات القوة الاقتصادية الكبيرة خاصة اذا ما نجز ميناء الفاو والقناة الجافة التي سيكون العراق البداية لطريق الحرير الذي سيربط اسيا بأوروبا".

وأضاف ان "تنفيذ الاتفاقية يواجه تحد وضغط امريكي غم وجود الإرادة العراقية بتنفيذها الا ان الإرادة التنفيذية مكبلة بتلك الضغوط ", مبينا ان "الولايات المتحدة الامريكية قد احست بالخطر حين تم عقد هذه الاتفاقية " .

وأشار البلداوي الى انه "في حال انجازمشروع الميناء والقناة الجافة وتنفيذ جميع الاتفاقيات الصينية ستكون موارد النفط للخزينة ثانوية" .

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