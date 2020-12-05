ليس لدى الامريكان نية الانسحاب ويعملون على تعزيز تواجدهم

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن جابر قال في تصريحوکالة المعلومة ان “قرارالخارجية الامريكية سحب نصف البعثة الدبلوماسية في بغداد لايعني بانها خطوة لبداية الانسحاب من العراق” , مبينا انه” ليس لدى الامريكان نية الانسحاب من العراق , بل يعملون على تعزيز تواجدهم لاجل تنفيذ مخططاتهم في المنطقة”.

وأضاف ان “الترويج الأمريكي بخفض نصف عدد الدبلوماسيين للبعثة في العراق هو لاجل إعادة الضغط على الحكومة لتمرير بعض اجندات واشنطن من اجل استخدام العراق منطلقا لتنفيذ مخططاتهم للهيمنة على المنطقة” .

وتابع جابر، “اننا سوف لن نسمح للامريكان بالبقاء على الأراضي العراقية عسكريا مع تحديد اعداد البعثة الدبلوماسية وسنقف نقف امامها بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها قوانين الأمم المتحدة التي تخص سيادية الدول والحكومات”.

/انتهى/