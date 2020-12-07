"مسافرو الحرب" يحصد جائزتي أفضل ممثل وسيناريو في مهرجان القدس السينمائي الدولي

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن سانا أن "مسافرو الحرب" من إخراج جود سعيد الذي تشارك في كتابة السيناريو مع الفنان أيمن زيدان وسماح القتال يحكي عن مجموعة سوريين يلهثون وراء أحلامهم المشتهاة صانعين الفرح والحب في أتون الحرب حيث تدور الأحداث حول الرجل الستيني بهاء “أيمن زيدان” الذي يتقاعد ويخطط للرحيل عن حلب التي تعاني وطأة الحرب الإرهابية.

وأعرب الفنان زيدان في تصريح له نشر على صفحة المهرجان على الفيسبوك عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل ممثل في مهرجان سينمائي يمثل فلسطين الغالية ولا سيما أن مسافرو الحرب يعرض معاناة الإنسان السوري وما تكبده من آلام زمن الحرب معتبراً أن هذه الجائزة للفيلم الذي هو ثمرة علاقة فنية جمعته بالمخرج سعيد لسنوات ستحمله مسؤولية إضافية للارتقاء دائما إلى مستوى هذه الثقة.

في حين عبّر المخرج سعيد في تصريح مماثل نشر على صفحة المهرجان على الفيسبوك أيضاً عن شعوره بالفخر والامتنان لما حصده فيلمه من جوائز في مهرجان القدس منوهاً بجهود فريق الفيلم وبالفنان زيدان الذي شكل معه شراكة سينمائية ناجحة.

والفيلم الذي أنتجته شركة الأمير من بطولة الفنان القدير زيدان وكل من لينا حوارنة ولجين اسماعيل ولمى الحكيم وحسين عباس وطارق عبدو وكرم الشعراني وسوزانا الوز.

يذكر أن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي نظمت تحت عنوان (الأرض والهوية) وقدمت عروضه وندواته المرافقة حول حضور فلسطين في السينما والدراما العربية بمشاركة فنانين وسينمائيين عرب بصورة افتراضية عبر الانترنت في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

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