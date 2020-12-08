ظريف يؤكد دعم إيران الكامل لمفاوضات السلام في أستانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أكد خلال زيارة وزير الخارجية السوري لطهران، دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمفاوضات أستانا للسلام.

وغرّد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على حسابه على موقع "تويتر"، في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية السوري الجديد "فيصل المقداد" إلى طهران: "يسعدني استضافة صديقي القديم فيصل المقداد في أول زيارة خارجية له كوزير للخارجية السورية".

وشدد على أن هذه الزيارة سترتكز على دفع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين إلى الأمام، وكذلك دفع عجلة مكافحة الإرهاب، وأكد ظريف على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لعملية أستانا للسلام".

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