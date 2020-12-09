ايران تدرج اسم السفير الاميركي باليمن على قائمة عقوباتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية نشرت مساء الاربعاء، بيانا أكدت فيه الدور الاساس لـ"كريستوفر هنزل" سفير الولايات المتحدة في وضوع الازمة الانسانية في اليمن، وأدرجت اسمه في قائمة عقوبات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشار بيان الخارجي الايرانية الى دور سفير الولايات المتحدة الاميركية في اليمن في توجيه الحرب وقتل المدنيين الابرياء في هذا البلد والدعم التسليحي والمالي والسياسي لتحالف العدوان واستمرار الحظر الجائر اللاإنساني على الشعب وأداء دور في السيناريو المشؤوم لتقسيم اليمن فضلا عن الاجراءات المقوضة للحلول السياسية لأزمة اليمن وبالتالي استمرار الكارثة الانسانية باليمن باعتبارها اكبر كارثة في القرن الحاضر.

وأردفت الخارجية الايرانيةفي بيانها، ان كريستوفر هنزل بدءا من هذا التاريخ، سيكون مشمولا بالتبعات والإلزامات المدرجة في "قانون مكافحة انتهاك حقوق الانسان والاجراءات الاميركية المتهورة والارهابية في المنطقة"، وستتخذ كل المؤسسات المعنية الاجراءات المطلوبة بهذا الخصوص وفق القانون.

الجدير بالذكر، ان وزارة الخزانة الاميركية أدرجت اسم السفير الايراني في اليمن، حسن ايرلو، وأحد الرعايا الباكستانيين وجامعة المصطفى على قائمة الحظر.

وردا على هذه الخطوة الاميركية، كتب السفير الايراني لدى صنعاء في تغريدة على تويتر: اشكر ترامب المقامر، الذي أصر على الكشف عن الوجه الحقيقي لإدارته وعدم التزامها بالقواعد والاعراف الدولية من خلال فرض الحظر على سفير، مشددا على اننا لا نخشى لا الحظر ولا الشهادة./انتهى/