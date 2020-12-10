ولي العهد البحریني يأمر بتسهيل مهمة وفد صهيوني للبحث عن موقع لسفارة الكيان

وزار وفد يمثل وزارة الخارجية الصهيونية المنطقة الدبلوماسية في العاصمة المنامة والمناطق المحيطة بها، لاستكشاف مواقع لافتتاح سفارة للكيان قبل نهاية العام الجاري.

وكانت الخارجية الصهيونية قالت في مؤتمر صحفي في 8 أيلول/سبتمبر الماضي أنها "تخطط لتشكيل ثلاث بعثات مؤقتة في البحرين والإمارات بحلول نهاية العام"، مشيرة إلى أنها تخطط لفتح سفارة مؤقتة في أبوظبي وقنصلية في دبي وسفارة في المنامة.

وأكدت الخارجية الصهيونية بأن سفارتها في أبوظبي ستكون واحدة من أكبر سفارات الكيان في أي مكان في العالم، مع مساحة مكتبية لممثلي العديد من الوزارات الحكومية الصهيونية.

وتصاعدت وتيرة التطبيع منذ ان تولى سلمان بن حمد رئاسة الوزراء خلفا لعمه خليفة ومنذ توليه أرسل وفدين وزاريين إلى الاراضي المحتلة، وقعا مع الكيان الصهيوني جملة من الاتفاقات التجارية والدبلوماسية من بينها اتفاق على افتتاح سفارات بحلول نهاية العام.

المصدر: وكالات