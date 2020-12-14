قرار فتح قنصلية في مدينة العيون بالصحراء الغربية بعد التطبیع المغربي

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن وكالة أنباء البحرين اعتبرت هذه المبادرة الدبلوماسيّة تأتي انطلاقًا من المواقف البحرينيّة الثابتة بشأن دعم الحقوق المشروعة للمغرب بقيادة الملك ​محمد السادس​، في التوصّل إلى حلّ سياسي لقضيّة الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربيّة للحكم الذاتي وقرارات ​مجلس الأمن الدولي​ ذات الصلة، في إطار سيادة المغرب ووحدتها الوطنيّة والترابيّة، ودعم مبادراتها التنمويّة الشاملة في جميع أقاليم البلاد في ظلّ مغرب موحّد يضمن الحريّة والكرامة والعدالة لجميع أبنائهعلی حد تعبیره.

ولکنه لم تذکر لماذا تأتي هذه المبادرة بعد عملیة التطبیع بین المغرب و الکیان الصهیوني التي کانت علی حساب اعتراف امریکي وصهیوني بالصحراء الغربیة جزءا من مملکة المغرب.

الجدیر بالذکر أن منطقة الصحراء الغربیة متنازع علیها بین مملکة المغرب وجبهة البوليساريو.

وأعلن ملك الأردن عبد الله الثاني عن قرار مماثل الأسبوع المنصرم في اتصال هاتفي مع الملك محمد السادس، بينما كانت الإمارات أول دولة عربية تفتح ممثلية دبلوماسية في الصحراء الغربية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.