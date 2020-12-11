حركة النجباء: سیستمر طريق الشهيدين قاسم سليماني والمهندس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن المتحدث الرسمي باسم النجباء صرح بمناسبة "يوم النصر" والذكرى السنویة للانتصار على داعش، أن هذا النصر العظيم صنعته الدماء الطاهرة لقادة النصر (الشهيدین سليماني والمهندس) وباقي الشهداء وتضحیات الجرحى وأسر الشهداء.

واکد "نصر الشمري"، أنه لا يمكن لأحد أن يسرق هذا النصر ويخبت بریقه.

وخاطب الشهداء والجرحى، قائلا: إن الوطن الذي صنعتموه لن يضيع أبدًا، فجراحکم بطاقة هوية وذكرياتكم سفر لتاريخ لن یعفو ولا یندثر.

وبهذه المناسبة، أصدر المجلس السياسي للمقاومة الإسلامية حركة النجباء بيانًا أعرب فيه عن تقديره لوقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى جانب الشعب العراقي ضد هجوم التكفيريين المدعومين من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأكد البيان أن حركة النجباء ستواصل طريق الحاج قاسم وأبو مهدي حتى النصر الكامل./انتهى/