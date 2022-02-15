حركة النجباء تعلن دعمها في مساندة الشعب البحريني مـــيدانيــا وإِعلاميا وفي كافة المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، في الذكرى الحادية عشرة لثورة الشعب البحريني ضد نظام آل خليفة القمعي، انتقدت المقاومة الإسلامية حركة النجباء في بيان المنظمات الدولية المتشدقة بحقوق الناس بسبب نسانها لهذه الثورة الشعبية، وأعنلت بِمزيج من مشاعرِ الفخرِ والأمل والصبرِ والتوكل على اللهِ مضمخة بالزّاكيات من دماء الشهداء الأبرار ودموع الثكالى الشامخات كبواسق النخل وصمود المُعتقلين وسط زنازين العذاب في سجون الظالمين تَمر علينا الذكرى السّنويةِ لثورة الشعب البحريني.

وأشار البيان الى الأعمال الوحشية والإجرامية للنظام الحاكم في البحرين، من قمع الحريات إلى القتل الميداني والمحاكمات خارج نطاق القضاء وترهيب العائلات البرئية وسلب الجنسية وإقرار الأحكام العرفية وانتهاك القيم الإنسانية، موكدا إِننا في المقاومة الإسلامية نرى أَن سكوت المنظمات الدولية المعنية بِمثل هذه القضايا وكذلك الدول التي تتشدق بِخطابات الديمقراطية والحرية عن جرائم هذا النظام هو تَأكيد على صدق إِعتقادنا بِأن الضمير في هذه المنظمات والحكومات ضمير أعور يبصر بِعين واحدة لا ترى إِلا مصالحها.

ووصفت المقاومة الإسلامية حركة النجباء، الشعب البحريني بأنهم في مقدمة الشعوب المظلومة الذين يسعون إلى تحقيق الحرية والعدل والأمن والسلام، مؤكدة أن الحركة تدعم الشعب البحريني الشقيق، مبينة أنه لم تغب يوما عن أَعيننا صور شهداء هَذا الشعب الصابرِ المحتسب ومشاهدِ الجرحى والصمودِ البطولي للثوارِ والمعتقلين والنساء المؤمنات المُحتسبات.

وجاء في ختام البيان: لن نتوانى يوما عن مساندة الشعب البحريني الشقيق مـــيدانيــا وإِعلاميا وفي كافة المجالات المتاحة من أجل محاكمة وإزاحة هذا النظام الطاغوتي المجرم وتحقيق متطلبات الشعب البحريني الكريمِ.

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