النجباء تقيم مؤتمر "طريق القدس؛ طريق المقاومة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مؤتمر "طريق القدس؛ طريق المقاومة" سينعقد بجهود المقاومة الاسلامية حركة النجباء مساء يوم السبت الموافق 16 فبراير (الساعة 7 مساءا)، في طهران بقاعة انديشة التابعة للمعاونية الفنية لتكريم المقاومة الفلسطينية ومجاهديها.

وسيلقي الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي والمعاون الثقافي للحرس الثوري الايراني اللواء محمد رضا نقدي كلمة خلال هذا المؤتمر.

وسیحضر المؤتمر القيادات السياسية والعسكرية الايرانية، ونواب مجلس الشورى، وسفراء دول محور المقاومة في ايران، وممثلي فصائل المقاومة الاسلامية والحركات التحررية، وحشد من النخب الفلسطينية، وعدد من القيادات والمجاهدين المدافعين عن المقدسات، وعوائل الشهداء والمضحين، والفعاليات الطلابية، والمراسلين الاجانب وممثلي وسائل الاعلام الايرانية.

وبحسب اللجنة الاعلامية للمؤتمر أنه سوف يسدل الستار عن فيديو كليب "على مدار 32" حول مقارعة الصهاينة الذي يعد اول فيديو كليب للمقاومة الاسلامية العراقية باللغة الفارسية.

وستجرى اناشيد مباشرة ضمن برامج مؤتمر "طريق القدس؛ طريق المقاومة"، وبعدها سيقوم ضيوف المؤتمر باسدال الستار عن بوستر فيديو كليب "على مدار 32" وتوقيعه لكي يبقى كذكرى لهذا المؤتمر.

وفي ختام المؤتمر سيتم اسدال الستار عن الموقع "العبري" للمقاومة الاسلامية حركة النجباء./انتهى/