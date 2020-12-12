السيسي يتوجه الى العراق تلبية لدعوة الكاظمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن صحيفة الوطن أن مصادر دبلوماسية مصرية قالت إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى دعوة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لزيارة بغداد.

وبحسب هذه المصادر فقد سلّم خالد النجم نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير التخطيط الذي يترأس حاليا وفدا من وزراء النقل والصحة والهجرة والاستثمار وعدد من رجال الأعمال العراقيين في القاهرة، رسالة الدعوة إلى السيسي.

وقال السيسي إنه وافق من حيث المبدأ على السفر إلى بغداد لحضور القمة الثلاثية لمصر والعراق والأردن، والتي عُقد آخرها في عمان في أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تتم الزيارة في يناير المقبل.

وشهدت العاصمة الأردنية عمان، في سبتمبر الماضي اجتماعا ثلاثيا بين الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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