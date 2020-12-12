وزير الخارجية التركي: أردوغان لم يكن على علم بحساسية القصيدة التي تلاها

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف على العلاقات الوثيقة والودية بين إيران وتركيا وسياسة حسن الجوار الثابتة التي تنتهجها أنقرة.

مضيفاً ان الرئيس التركي يحترم سيادة إيران الوطنية وسلامة أراضيها ولم يكن على دراية بالحساسيات المحيطة بالقصيدة التي تم إلقائها، معتبراً إياها فقط فيما يتعلق بلشين وناغورنو كاراباخ، ولهذا السبب قرأها في حفل باكو.

من جانبه أكد ظريف على أهمية العلاقات الودية والاحترام بين البلدين، وكذلك العلاقات الودية بين الرئيس التركي وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية. معرباً عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر في سياق الثقة المتبادلة.

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