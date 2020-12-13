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١٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٩:١٥ ص

وزارة الصحة تبدا الاسبوع المقبل الاختبار البشري للقاح كورونا الايراني

وزارة الصحة تبدا الاسبوع المقبل الاختبار البشري للقاح كورونا الايراني

اعلنت ايران انها ستبدا الاختبار البشري للقاح كورونا الايراني الاسبوع المقبل بعد ان تم اصدار الترخيص اللازم من قبل وزارة الصحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال رئيس اللجنة التنفيذية لتنفيذ اوامر الامام الراحل محمد مخبر ان الاختبار البشري للقاح كورونا الذي انتجته اللجنة التنفيذية سيبدا منتصف الاسبوع المقبل وعلى ثلاث مراحل تستغرق كل واحده 28 يوما وذلك في ظل اصدار الترخيص اللازم من قبل وزارة الصحة الايرانية.

وأضاف مخبر ان علماء اللجنة التنفيذية واثقون من أننا سننتج أفضل وأسلم لقاح لكورونا في البلاد ، وبسبب استخدام فيروس تم قتله فإن هذا اللقاح لن يشكل أي خطر على أعزائنا المواطنين.

وقال مخبر انه سيجري اختبار اللقاح أولاً على 56 شخصًا ، وفي المرحلة الثانية سيتم اختباره على 50 شخصًا، فيما سيتم اجراء الاختبار في المرحلة الثالثة على عدد غير محدد، وبامكاننا عندها إنتاج هذا اللقاح بشكل واسع، وبعد 3 الى 4 أشهر من الاختبار البشري سنصل إلى نقطة تستغني فيها البلا من استيراد لقاح كورونا.

وأضاف اننا أمام طوفان هائل من المتطوعين لاجراء الاختبار البشري للقاح عليهم./انتهى/

رمز الخبر 1910145

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