لقاح "فخرا" ينهي المرحلة الأولى للاختبار البشري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال "الله ورن" الیوم الاربعاء في مراسم انطلاق المرحلة الثانية للاختبار البشري للقاح "فخرا" ،: ان المرحلة الثانية للاختبار البشري للقاح ستشمل 500 متطوع، تتراوح أعمارهم بين 18 و 70 عامًا.

واضاف أن متطوعي المرحلة الثانية من هذا اللقاح تم أختيارهم وستجري الفحوصات الطبية لهم على ان يتم حقن 40 إلى 50 جرعة من اللقاح للمتطوعین یومیا.

وفيما اشار الى تنفیذ المرحلة الثانية من الاختبار في العاصمة طهران، اضاف ان المرحلة الثالثة ستجري في مدن أخرى لتوفير فرص مشاركة سكانها في هذه الدراسة.

وحول المرحلة الثالثة للاختبار البشري للقاح اوضح اننا نخطط لحقن لقاح "فخرا" لعدد أكبر من المتطوعين ، أي حوالي 30 ألف شخص.

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