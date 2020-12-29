  1. إيران
  2. المجتمع
٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٤٣ ص

إيران تبدأ أول حقن بشري من الاختبارات السريرية لأول لقاح وطني لفيروس كورونا

إيران تبدأ أول حقن بشري من الاختبارات السريرية لأول لقاح وطني لفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) إن أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح كورونا الوطني سيتم خلال الساعات القادمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب "حجت نيكي ملكي" في رسالة على تويتر اليوم الثلاثاء، إن أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الاختبارات السريرية لأول لقاح وطني لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي أنتج من قبل لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني الراحل سيتم في غضون ساعات .

وقال : بعون الله سنهزم كورونا.

وأعلن نيكي ملكي الليلة الماضية أن وزارة الصحة منحت تصريحا للجنة تنفيذ أمر الأمام الخميني (رض) لبدء الاختبار السريري للقاح كورونا الوطني واليوم سيتم إعطاء حقن بشرية لعدد من المتطوعين.

وأشار نيكي ملكي الى أن أحد المتطوعين هو من كبار المدراء التنفيذيين في لجنة أمر الإمام الخميني الراحل (رض)./انتهى/

رمز الخبر 1910528

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 4 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات