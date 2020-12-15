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١٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٩:٥٤ ص

مدفعية الاحتلال تسهتدف قطاع غزة

مدفعية الاحتلال تسهتدف قطاع غزة

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، منطقة جحر الديك، شرقي المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مصادر فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بقذيفة "صوت" واحدة على الأقل، بالقرب من منطقة جحر الديك مسجد الصالحين.

وحتى الان، لم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن وجود إصابات جراء الاستهداف الأخير./انتهى/

رمز الخبر 1910196

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