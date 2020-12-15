مدفعية الاحتلال تسهتدف قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مصادر فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بقذيفة "صوت" واحدة على الأقل، بالقرب من منطقة جحر الديك مسجد الصالحين.

وحتى الان، لم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن وجود إصابات جراء الاستهداف الأخير./انتهى/