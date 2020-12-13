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١٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٧ م

عراقجي ينهي زيارته الى كابل ويعود الى طهران

عراقجي ينهي زيارته الى كابل ويعود الى طهران

بعد زيارة دامت ثلاثة أيام الى كابل العاصمة الأفغانية عاد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي الى طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه وبعد زيارة دامت ثلاثة أيام الى كابل العاصمة الأفغانية ولقائه بعدد من الشخصيات السياسية الأفغانية عاد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي مساء اليوم الأحد الى طهران.

حيث التقى عراقجي خلال هذه الزيارة مع عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية ووزير الخارجية حنيف أتمر، ومستشار الأمن القومي حمد الله محب، وحميد كرزاي، رئيس أفغانستان السابق ومرويس ناب النائب السياسي لوزير الخارجية.

وناقشت اللقاءات قضايا العلاقات الثنائية وعملية السلام في أفغانستان والقضايا الإقليمية والدولية والاهتمامات المشتركة للجانبين بما في ذلك الإرهاب والمخدرات والمشاكل التي سببها كورونا.

/انتهى/
رمز الخبر 1910169

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