الرياض تؤكد الهجوم على ناقلة نفط في ميناء جدة بقارب مفخخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الجزيرة أن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أكد نبأ انفجار ناقلة نفط في مياه مدينة جدة الساحلية غربي السعودية بقارب مفخخ فجر اليوم الاثنين.

وقال المصدر إن سفينة نقل وقود خاصة راسية في محطة خاصة لتفريغ الوقود بجدة استهدفت بقارب مفخخ في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلى اندلاع حريق أخمده رجال الإطفاء. وزعم المسؤول السعودي أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وادعى المسؤول السعودي، الذي أدان هذا العمل ووصفه بأنه عمل إرهابي، أن الفعل وقع بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى، وكذلك استهداف محطة توزيع نفطية في شمال جدة ومنصة إخلاء نفطي في جازان.

وأضاف ان هذه الأعمال التخريبية ضد المنشآت الحيوية في السعودية تهدف إلى استهداف السعودية ومراكزها الحيوية، فضلاً عن الإخلال بأمن واستقرار الإغاثة في مجال الطاقة والاقتصاد العالمي.

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