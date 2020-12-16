جهانغيري: القائمون على شبكة النقل والمواصلات في البلاد وقفوا بشجاعة امام الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "جهانغيري" كتب في تغريدة له بهذه المناسبة: "شبكة النقل والمواصلات في ايران كانت السبّاقة منذ العام 2018 في التصدي لانواع المؤامرات والحظر، لقد اراد الاعداء ان يقضوا على هذه الشبكة الوطنية لكن القائمين عليها ولاسيما السائقون واصحاب الشاحنات الشرفاء صمدوا بكل جدارة متحدين كافة الصعوبات التي واجهوها دون ان يسمحوا حتى في ظروف كورونا الراهنة ان يشعر الشعب بشحة في الغذاء والسلع الاساسية".

وختم النائب الاول لرئيس الجمهورية تغريدته، مهنئا جميع "الناشطين الاعزاء" في مجال النقل داخل البلاد.

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