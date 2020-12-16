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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٢ م

بمناسبة يوم النقل والمواصلات في إيران؛

جهانغيري: القائمون على شبكة النقل والمواصلات في البلاد وقفوا بشجاعة امام الحظر

جهانغيري: القائمون على شبكة النقل والمواصلات في البلاد وقفوا بشجاعة امام الحظر

أرسل النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري برقيات التهنئة يمناسبة يوم "النقل والمواصلات" في البلاد مُثنياً على صمود العاملين بهذا المجال امام الحظر الجائر الذي يفرضه الاعداء على البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "جهانغيري" كتب في تغريدة له بهذه المناسبة: "شبكة النقل والمواصلات في ايران كانت السبّاقة منذ العام 2018 في التصدي لانواع المؤامرات والحظر، لقد اراد الاعداء ان يقضوا على هذه الشبكة الوطنية لكن القائمين عليها ولاسيما السائقون واصحاب الشاحنات الشرفاء صمدوا بكل جدارة متحدين كافة الصعوبات التي واجهوها دون ان يسمحوا حتى في ظروف كورونا الراهنة ان يشعر الشعب بشحة في الغذاء والسلع الاساسية".

وختم النائب الاول لرئيس الجمهورية تغريدته، مهنئا جميع "الناشطين الاعزاء" في مجال النقل داخل البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1910255

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