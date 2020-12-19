نهائي دوري أبطال آسيا.. مواجهة ساخنة بين برسبوليس وأولسان هيونداي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النادي الإيراني برسبوليس يسعى ليحصد أول بطولة قارية في تاريخه وهي بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن نجح في الوصول إلى النهائي الثاني له بعد النهائي الأول الذي خسره أمام الفريق الياباني كاشيما أنتلرز الياباني، عام 2018، فهل يتمكن من الفوز على حساب الفريق الكوري الجنوبي.

فريق أولسان هيونداي مر ببطولة صعبة للغاية حتى الآن، ويسعى أمام نادي برسبوليس الإيراني إلى الفوز وحصد العلامة الكاملة، ولكن لن تكون نقاط هذه المرة، بل اللقب الذي سيكون مميز للغاية، فهل يتمكن من خلاله من المرور إلى كأس العالم للأندية بقطر، أم سيكون الفريق متعثراً ويخسر اللقب.

نادي أولسان هيونداي نجح في الفوز على حساب نادي فيسل كوبي الياباني بهدفين مقابل هدف وحيد في نصف النهائي بمجهود كبير من اللاعب جونيور نيجراو.

برسبوليس الإيراني نجح في الفوز على حساب نادي النصر السعودي والوصول إلى النهائي المرتقب، بعد ركلات الترجيح والفوز عليهم بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق./انتهى/