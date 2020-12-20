لاعب خط الوسط العراقي بشار رسن يودع برسبوليس الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان اللاعب العراقي بشار رسن قد قرر الرحيل عن الفريق الإيراني نهاية سبتمبر الماضي، بعد تأهل فريقه لنهائي أبطال آسيا في التجمع الذي أقيم في الدوحة لكنه تراجع عن قراره لحين خوض نهائي أبطال آسيا، بعد مطالبات جماهيرية كبيرة من قبل النادي الإيراني ببقاء اللاعب.

وودع العراقي رسن زملاءه بعد انتهاء مباراته النهائية في الدوحة وعودتهم إلى طهران، في وقت سيبقى اللاعب في قطر، إذ من المؤمل الإعلان عن انتقاله لفريق قطر خلال الأيام المقبلة والمشاركة معه انطلاقاً من فترة الانتقالات الشتوية كلاعب آسيوي مع الفريق.

المصدر: وكالات

/انتهى/