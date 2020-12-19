واعظي: التعاطف والتضامن هو ما يحمي إيران من لدغ الأخطار والتهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية محمود واعظي أكد ان التعاطف والتضامن هو ما يحمي إيران من لدغة الأخطار والتهديدات، وقيمتها في هذه الأيام الصعبة لا تقل عن البطولة الآسيوية".

وشكر واعظي بالنيابة عن الحكومة كل من عمل بجد للوصول إلى المباراة النهائية لكأس الأندية الآسيوية".

وأكد مدير مكتب الرئيس بالقول: "أنا متأكد من أنه بجهودكم وبجهود اللاعبين والمدربين الإيرانيين وبالطبع بدعم ووحدة الشعب، يمكن تحقيق نجاحات أكبر لكرة القدم الإيرانية من الفوز بكأس الأندية الآسيوية، أتمنى لكم التوفيق وأتمنى أن تجعلوا فشل اليوم جسرًا لانتصارات عظيمة وفخر لوطننا".

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